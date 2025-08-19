AccueilUS OpenChris Evert : "Alcaraz et Raducanu comparables à Connors et moi ?...
US Open

Chris Evert : « Alcaraz et Raducanu compa­rables à Connors et moi ? Non, parce qu’ils ne sont pas en couple »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2

Tout le monde ne parle que de la paire Alcaraz‐Raducanu, qui sera à l’oeuvre à l’occasion de la nouvelle formule concoctée par l’US Open ces deux prochains jours (19 et 20 août). Au micro d’ESPN, la légende Chris Evert a évoqué le « bruit » autour de ce duo. 

« Alcaraz et Raducanu compa­rables à Connors et moi ? Non, parce qu’ils ne sont pas en couple… Je suis telle­ment contente d’avoir grandi dans les années 70, et non à notre époque. Parce qu’au­jourd’hui, on parle de vous quoi que vous fassiez. »

Publié le mardi 19 août 2025 à 14:24

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters/WTA 1000 de Cincinnati en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.