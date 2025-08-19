Tout le monde ne parle que de la paire Alcaraz‐Raducanu, qui sera à l’oeuvre à l’occasion de la nouvelle formule concoctée par l’US Open ces deux prochains jours (19 et 20 août). Au micro d’ESPN, la légende Chris Evert a évoqué le « bruit » autour de ce duo.

« Alcaraz et Raducanu compa­rables à Connors et moi ? Non, parce qu’ils ne sont pas en couple… Je suis telle­ment contente d’avoir grandi dans les années 70, et non à notre époque. Parce qu’au­jourd’hui, on parle de vous quoi que vous fassiez. »