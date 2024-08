Par les temps qui courent, il faut maitriser son langage et les compa­rai­sons. Chris Evert, impres­sionnée par le jeu déployé par la Tchèque Muchova, s’est permise de la comparer notam­ment à Roger Federer sur les réseaux et cela n’a pas plu à tout le monde et notam­ment à Ons Jabeur. Du coup, la Tunisienne a « envoyé » du bois en expli­quant à Evert qu’il n’était pas vrai­ment positif de « balancer » de tels clichés au sujet du tennis féminin. L’affaire a pris un peu d’am­pleur et Chris a donc préféré éteindre l’in­cendie rapidement.

« Je m’ex­cuse si je vous ai offen­sées toutes les deux, ce n’était certai­ne­ment pas mon inten­tion. La puis­sance, la mobi­lité et l’ath­lé­tisme se sont telle­ment améliorés, et beau­coup de femmes que j’in­ter­roge ont des idoles mascu­lines qu’elles aspirent à imiter. Encore une fois, j’au­rais peut‐être pu mieux m’ex­primer, alors je suis désolée ! »

Des excuses qu’Ons a accepté avec le sourire : « J’apprécie ta réponse, Chrissie. Il y a tant de femmes formi­dables qui jouent un tennis incroyable. Nous avons besoin de nous soutenir les unes les autres »