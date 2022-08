Lors d’une récente inter­view donnée à nos confrères de The Guardian, Chris Evert a bien sûr rendu hommage à Serena Williams.

Elle a aussi insisté sur un point, le fait et c’est un « comble » que Serena aurait pu faire encore mieux.

Il est vrai que tous les fans pensaient à juste titre que malgré sa carrière gigan­tesque, l’Américaine avait les moyens de signer encore quelques records extra­va­gants ce qu’elle n’ait pas parvenu à faire.

« Tout tourne autour des Grands Chelems. Serena est‐elle la meilleure joueuse de tennis jusqu’à présent ? Absolument. Mais c’est compliqué quand on compare les carrières, les victoires et les époques. Je ne suis pas sûre qu’elle ait la carrière la plus accom­plie »

On rappelle que Serena entre en piste ce lundi face à Konivic, joueuse du Monténégro, classée 80ème mondiale.