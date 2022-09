Après la victoire de son fils contre Matteo Berrettini en quarts de finale, le père et entraî­neur de Casper Ruud, Christian, a répondu aux ques­tions des jour­na­listes pendant quinze bonne minutes en confé­rence de presse.

Il a notam­ment parlé de la rela­tion avec son fils et de la place de numéro 1 mondiale, plus acces­sible que jamais car Casper grim­pera sur le trône s’il gagne l’US Open ou s’il atteint la finale et que Carlos Alcaraz est sorti avant.

« Est‐ce que je réalise ? Pas vrai­ment. Vous savez, j’ai vu les écrits à ce sujet, et nous essayons simple­ment de prendre un match à la fois. C’est encore loin, je pense. Mais bien sûr, c’est bien que ce soit possible, et Casper est un peu motivé par cette idée, car même quand il était petit, son objectif ultime était d’être numéro 1 mondial. Oui, les chances sont toujours là, donc nous sommes heureux de cela et nous devons juste jouer un match à la fois, je pense », a répondu l’an­cien 39e mondial.

Casper Ruud affron­tera Karen Khachanov vendredi pour une place en finale.