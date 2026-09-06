Arthur Gea vit un été de rêve.

Vainqueur à Los Cabos de son premier titre ATP, et lucky loser à New‐York, le Français de 21 ans s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open, grâce à une victoire contre l’Américain Michael Zheng, 107e mondial (7–6[7], 3–6, 4–6, 6–3, 6–2).

Dernier Français encore en lice à Flushing Meadows, Gea peut compter sur un goût prononcé pour le défi. Son père, Christophe Gea, a raconté quelques anec­dotes à L’Équipe pour illus­trer cette facette de la person­na­lité de son fils.

« Chaque fois qu’il revient chez nous, l’été, il débarque avec un défi en tête. L’année dernière, il me sort : ‘Papa, on va monter le Ventoux à vélo !’ Je fais du VTT mais lui, pas du tout. Il me dit de ne pas m’in­quiéter, qu’on va y arriver. Il a réuni deux‐trois collègues et, sans qu’il s’en­traîne avant, on est partis, on a grimpé le Ventoux. Il l’a fait, et il est arrivé en haut le premier. Il marche vrai­ment au défi. Plus c’est dur, plus ça lui plaît. »