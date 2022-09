Le croate vain­queur dans la grande pomme en 2014, est de retour en deuxième semaine de l’US Open, il s’est imposé face au Britannique Daniel Evans, 7−6,6−7, 6–2, 7–5 en un petit peu moins de quatre heures de bataille. Pour lui, l’US Open est le test ultime car les condi­tions de jeu sont diffi­ciles à cause de la surface, la chaleur, l’hu­mi­dité mais aussi le public. Cette dernière levée du Grand Chelem n’a en fait fina­le­ment rien à avoir aves les trois autres.

« C’est vrai­ment délicat quand vous venez ici, vous pouvez avoir des condi­tions très brutales, les courts sont rapides. Si vous n’êtes pas à la hauteur de vos coups, vous pouvez être éliminé très rapi­de­ment du tournoi. Pour moi, c’est certai­ne­ment l’un des tour­nois les plus diffi­ciles à gagner. » a expliqué Marin Cilic, ques­tionné sur ses ambi­tions et ses sensa­tions lui qui a déjà été lauréat à New York.