US Open

Cilic sur Alcaraz : « Personne ne m’a autant impres­sionné que lui durant toute ma carrière »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

45

Marin Cilic est revenu pour Punto de Break sur ses premiers duels face à Carlos Alcaraz. Alors que le Croate a affronté tous les plus grands, il évoque l’idée que l’ex­pé­rience face à Carlitos est unique.

« Quand je l’ai affronté à Miami, à Cincinnati et ici à New York, il m’a vrai­ment impressionné.Personne ne m’a autant impres­sionné que lui durant toute ma carrière. Je savais que j’avais quel­qu’un de vrai­ment spécial en face de moi. Lui et Sinner méritent tous deux leur succès ; ils travaillent dur et sont incroya­ble­ment disciplinés »

Publié le mardi 26 août 2025 à 11:10

