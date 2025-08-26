Marin Cilic est revenu pour Punto de Break sur ses premiers duels face à Carlos Alcaraz. Alors que le Croate a affronté tous les plus grands, il évoque l’idée que l’expérience face à Carlitos est unique.
« Quand je l’ai affronté à Miami, à Cincinnati et ici à New York, il m’a vraiment impressionné.Personne ne m’a autant impressionné que lui durant toute ma carrière. Je savais que j’avais quelqu’un de vraiment spécial en face de moi. Lui et Sinner méritent tous deux leur succès ; ils travaillent dur et sont incroyablement disciplinés »
Publié le mardi 26 août 2025 à 11:10