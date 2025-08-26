Marin Cilic est revenu pour Punto de Break sur ses premiers duels face à Carlos Alcaraz. Alors que le Croate a affronté tous les plus grands, il évoque l’idée que l’ex­pé­rience face à Carlitos est unique.

« Quand je l’ai affronté à Miami, à Cincinnati et ici à New York, il m’a vrai­ment impressionné.Personne ne m’a autant impres­sionné que lui durant toute ma carrière. Je savais que j’avais quel­qu’un de vrai­ment spécial en face de moi. Lui et Sinner méritent tous deux leur succès ; ils travaillent dur et sont incroya­ble­ment disciplinés »