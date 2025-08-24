C’est l’une des informations qui a fait beaucoup de bruit en ce début d’US Open. Novak Djokovic a annoncé avoir l’idée de son futur entraîneur sans en dire plus. Des bruits de couloir suggèrent que l’heureuse serait Monica Seles. Après Andy Murray, une nouvelle légende du tennis pourrait superviser le septième joueur mondial.
À ce sujet, nos confrères de Sportal ont interrogé Marin Cilic sur la pertinence d’un tel partenariat. Pour le vainqueur à Flushing Meadows en 2014, la collaboration aurait tout de la bonne idée.
« Je ne vois pas cela comme un coup marketing, mais je pense vraiment que d’anciennes championnes peuvent apporter leur contribution. Quand Monica est arrivée sur la scène, elle a changé notre sport. Si je ne me trompe pas, elle a remporté huit Grands Chelems sur neuf d’affilés, et sa façon de s’entraîner et son perfectionnisme sont certainement des éléments qui pourraient être utiles à Nole. Des championnes comme Monica, quoi qu’elles disent, ce n’est pas stupide. Je pense que ce serait une collaboration fantastique. On peut faire beaucoup par le dialogue. Une seule petite idée peut changer le cours des choses. C’est intéressant d’y réfléchir ».
Publié le dimanche 24 août 2025 à 17:10