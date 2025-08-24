C’est l’une des infor­ma­tions qui a fait beau­coup de bruit en ce début d’US Open. Novak Djokovic a annoncé avoir l’idée de son futur entraî­neur sans en dire plus. Des bruits de couloir suggèrent que l’heu­reuse serait Monica Seles. Après Andy Murray, une nouvelle légende du tennis pour­rait super­viser le septième joueur mondial.

À ce sujet, nos confrères de Sportal ont inter­rogé Marin Cilic sur la perti­nence d’un tel parte­na­riat. Pour le vain­queur à Flushing Meadows en 2014, la colla­bo­ra­tion aurait tout de la bonne idée.

« Je ne vois pas cela comme un coup marke­ting, mais je pense vrai­ment que d’an­ciennes cham­pionnes peuvent apporter leur contri­bu­tion. Quand Monica est arrivée sur la scène, elle a changé notre sport. Si je ne me trompe pas, elle a remporté huit Grands Chelems sur neuf d’af­filés, et sa façon de s’en­traîner et son perfec­tion­nisme sont certai­ne­ment des éléments qui pour­raient être utiles à Nole. Des cham­pionnes comme Monica, quoi qu’elles disent, ce n’est pas stupide. Je pense que ce serait une colla­bo­ra­tion fantas­tique. On peut faire beau­coup par le dialogue. Une seule petite idée peut changer le cours des choses. C’est inté­res­sant d’y réfléchir ».