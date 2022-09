Depuis New‐York où il vient de se quali­fier pour les huitièmes de finale de l’US Open, grâce à une victoire contre Daniel Evans (7−6, 6–7, 6–2, 7–5), Marin Cilic a accordé un entre­tien au média grec SDNA. Il a tenté d’ex­pli­quer la défaite au 1er tour contre Galan de Stefanos Tsitsipas, pour qui il n’est pas vrai­ment inquiet.

« C’est diffi­cile de dire clai­re­ment ce qui s’est passé. J’ai vu à la télé le score, les deux premiers sets. Ces choses peuvent arriver. Cela m’est aussi arrivé dans des moments où j’étais en forme. Vous prenez une mauvaise déci­sion et en 15–20 minutes, vous avez perdu le match, vous avez perdu la saison, vous avez raté une belle oppor­tu­nité. Vous devez comprendre que ces oppor­tu­nités ne se présentent pas très souvent et que vous travaillez si dur pour les saisir. C’est donc forcé­ment diffi­cile pour lui. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il a une volonté incroyable, c’est un combat­tant incroyable, peut‐être le plus grand du circuit, il ne peut être comparé qu’à Rafa. Je suis sûr qu’il reviendra et réali­sera de grandes choses »