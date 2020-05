L’US Open aura-t-il lieu ? Sera-t-il disputé à huis clos ? Avec seulement quelques fans ? Ces questions n’en finissent plus d’animer la planète tennis et Marin Cilic a donné son avis à Reuters sur une victoire à New York dans un stade sans les spectateurs : « J’ai juste l’impression que ça va plus ou moins ressembler à des matchs d’entraînement. Dans les années à venir, ce sera toujours : « Tu sais, ce gars a gagné l’US Open 2020 sans fans. » Cela n’aurait pas la même valeur… Ce ne serait pas le meilleur scénario. »

Le Croate, qui a remporté l’US Open en 2014, explique pourquoi le huis clos n’est pas adapté au tennis : « La saison de tennis est différente du football ou du basket-ball. Ils ont des saisons à terminer et la prochaine dépend aussi de cette saison. Pour le tennis, si nous commençons en décembre ou janvier, ça ne va pas changer grand-chose. Je pense qu’il n’y aura pas de tournois à huis clos. Le circuit tourne beaucoup avec les sponsors et les spectateurs qui viennent aux tournois. Les sponsors investissent de l’argent parce que des gens viennent regarder le tennis et les joueurs. »