Redescendue à la 131e place mondiale après avoir atteint la 74e en début d’année, Clara Burel, issue des quali­fi­ca­tions, a créé la sensa­tion ce mardi en élimi­nant au premier tour de l’US Open la toute récente lauréate de Wimbledon, la Kazakh Elena Rybakina : 6–4, 6–4, après 1h30 de jeu.

Transformée physi­que­ment avec une petite dizaine de kilos en moins et impé­riale dans les moments impor­tants (huit balles de break sauvées sur neuf et trois balles conver­ties sur trois), Burel remporte sans aucun doute l’une des plus belles victoires de sa jeune carrière.

🇫🇷 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔 𝗕𝗨𝗥𝗘𝗟 🤩



La Française vient à bout de Rybakina, lauréate de Wimbledon cette année (6−4, 6–4), et tient son ticket pour le 2e tour !

C’est donc une quatrième victoire de rang pour la joueuse de 21 ans qui affron­tera Venus Williams ou Alison Van Uytvanck pour une place au troi­sième tour. Rien d’in­sur­mon­table pour Clara.