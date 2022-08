Interviewée par nos confrères d’Eurosport à l’issue de son exploit reten­tis­sant face à la récente lauréate de Wimbledon, la Kazakh Elena Rybakina, ce mardi au premier tour de l’US Open, Clara Burel a déclaré que c’était sans aucun doute la plus belle victoire de sa jeune carrière.

« J’ai su profiter de ses erreurs tout en instal­lant mon jeu donc je suis vrai­ment contente de mon match. C’est clai­re­ment la plus grande victoire de ma carrière, rien qu’en termes de clas­se­ment, je n’ai jamais gagné contre une fille classée à ce niveau‐là (25e, ndlr) et en plus c’est juste la vain­queur de Wimbledon. C’est toujours plus facile d’ar­river sur un premier tour avec trois matchs dans les jambes contre une fille qui débute seule­ment son tournoi. J’avais mes marques et j’au su surfer sur cette vague des qualifications. »