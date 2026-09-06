Flavio Cobolli faisait partie des rares têtes de série encore resca­pées dans cette partie haute du tableau de l’US Open.

Mais hier, l’Italien est tombé sur plus fort que lui. Dans une rencontre marquée par des hauts et des bas, notam­ment sur le plan physique, Cobolli n’a pas réussi à trouver la solu­tion face au calme et à la déter­mi­na­tion du Belge Alexander Blockx.

Interrogé en confé­rence de presse après sa défaite, l’Italien est notam­ment revenu sur le bruit constant dans les tribunes. Une atmo­sphère tota­le­ment diffé­rente de celle rencon­trée le reste de l’année sur le circuit et qui semble parti­cu­liè­re­ment le perturber. Il a néan­moins tenu à préciser qu’il ne cher­chait abso­lu­ment pas à en faire une excuse pour expli­quer sa défaite.

« On joue toujours dans le silence, personne ne bouge ni ne parle et il y a une super ambiance. Ici, c’est tota­le­ment diffé­rent : il y a de l’am­biance, mais c’est trop bruyant. Pour nous, c’est vrai­ment dur de jouer. Peut‐être qu’on devrait jouer comme ça plus de semaines dans l’année, parce qu’ar­river ici avec des règles diffé­rentes, ça coûte beau­coup. Je n’ai pas perdu à cause du bruit, bien sûr » a déclaré l’Italien.