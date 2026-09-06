Flavio Cobolli faisait partie des rares têtes de série encore rescapées dans cette partie haute du tableau de l’US Open.
Mais hier, l’Italien est tombé sur plus fort que lui. Dans une rencontre marquée par des hauts et des bas, notamment sur le plan physique, Cobolli n’a pas réussi à trouver la solution face au calme et à la détermination du Belge Alexander Blockx.
Interrogé en conférence de presse après sa défaite, l’Italien est notamment revenu sur le bruit constant dans les tribunes. Une atmosphère totalement différente de celle rencontrée le reste de l’année sur le circuit et qui semble particulièrement le perturber. Il a néanmoins tenu à préciser qu’il ne cherchait absolument pas à en faire une excuse pour expliquer sa défaite.
« On joue toujours dans le silence, personne ne bouge ni ne parle et il y a une super ambiance. Ici, c’est totalement différent : il y a de l’ambiance, mais c’est trop bruyant. Pour nous, c’est vraiment dur de jouer. Peut‐être qu’on devrait jouer comme ça plus de semaines dans l’année, parce qu’arriver ici avec des règles différentes, ça coûte beaucoup. Je n’ai pas perdu à cause du bruit, bien sûr » a déclaré l’Italien.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 09:42