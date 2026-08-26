Le fameux tournoi de double mixte débutait ce mardi à l’US Open avec de nombreuses têtes d’affiche au rendez‐vous. Parmi les associations les plus inattendues figurait notamment celle formée par la « maman » Belinda Bencic et le fougueux Flavio Cobolli.
Une association qui a plutôt bien fonctionné entre l’expérimentée Suissesse et le jeune Italien, puisqu’ils font désormais partie des quatre dernières équipes encore en lice pour le titre. Ils retrouveront en demi‐finales le couple Elina Svitolina‐Gaël Monfils. Dans l’autre partie du tableau, Mirra Andreeva et Andrey Rublev affronteront la paire 100 % tchèque composée de Jakub Mensik et Karolina Muchova.
Interrogé après leur rencontre, Cobolli a d’ailleurs tenu à s’excuser avec humour auprès de sa partenaire. Il faut dire que Bencic a connu un partenaire particulièrement prestigieux par le passé en double mixte, puisqu’elle a notamment évolué aux côtés de son compatriote et Maestro, Roger Federer.
« Je ne suis pas Roger, ni dans cette vie ni dans la prochaine. Donc je dois jouer comme Flavio » a plaisanté l’Italien.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 10:20