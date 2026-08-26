Le fameux tournoi de double mixte débu­tait ce mardi à l’US Open avec de nombreuses têtes d’affiche au rendez‐vous. Parmi les asso­cia­tions les plus inat­ten­dues figu­rait notam­ment celle formée par la « maman » Belinda Bencic et le fougueux Flavio Cobolli.

Une asso­cia­tion qui a plutôt bien fonc­tionné entre l’expérimentée Suissesse et le jeune Italien, puisqu’ils font désor­mais partie des quatre dernières équipes encore en lice pour le titre. Ils retrou­ve­ront en demi‐finales le couple Elina Svitolina‐Gaël Monfils. Dans l’autre partie du tableau, Mirra Andreeva et Andrey Rublev affron­te­ront la paire 100 % tchèque composée de Jakub Mensik et Karolina Muchova.

Interrogé après leur rencontre, Cobolli a d’ailleurs tenu à s’excuser avec humour auprès de sa parte­naire. Il faut dire que Bencic a connu un parte­naire parti­cu­liè­re­ment pres­ti­gieux par le passé en double mixte, puisqu’elle a notam­ment évolué aux côtés de son compa­triote et Maestro, Roger Federer.

« Je ne suis pas Roger, ni dans cette vie ni dans la prochaine. Donc je dois jouer comme Flavio » a plai­santé l’Italien.