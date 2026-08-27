Flavio Cobolli et Belinda Bencic ont été l’une des belles surprises de ce tableau de double mixte, parve­nant à se hisser jusqu’en finale. Leur superbe parcours s’est malheu­reu­se­ment arrêté au dernier obstacle, face à la paire 100 % tchèque composée de Jakub Menšík et Karolína Muchová.

Interrogé sur le court après la rencontre, Flavio Cobolli a tenu à rendre hommage à sa parte­naire. L’Italien a expliqué avoir adoré partager le court avec Belinda Bencic, tout en souli­gnant la belle compli­cité qui s’est créée entre eux. Il a toute­fois rapi­de­ment précisé qu’il parlait unique­ment sur le plan amical, provo­quant les rires du public :

« Belinda, tu es un cadeau. J’adore jouer avec toi. J’adore passer du temps avec toi… mais pas dans ce sens‐là ! Tu es une coéqui­pière incroyable. Tu auras toujours un supporter et tu trou­veras toujours du soutien auprès de moi. Merci pour tout. Merci pour ce que tu m’as apporté chaque jour ces dernières semaines, mais aussi lors des semaines où nous avons joué ensemble par le passé. Je te souhaite bonne chance pour le tournoi. Tu mérites de remporter un Grand Chelem un jour » a déclaré Cobolli.