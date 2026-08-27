Flavio Cobolli et Belinda Bencic ont été l’une des belles surprises de ce tableau de double mixte, parvenant à se hisser jusqu’en finale. Leur superbe parcours s’est malheureusement arrêté au dernier obstacle, face à la paire 100 % tchèque composée de Jakub Menšík et Karolína Muchová.
Interrogé sur le court après la rencontre, Flavio Cobolli a tenu à rendre hommage à sa partenaire. L’Italien a expliqué avoir adoré partager le court avec Belinda Bencic, tout en soulignant la belle complicité qui s’est créée entre eux. Il a toutefois rapidement précisé qu’il parlait uniquement sur le plan amical, provoquant les rires du public :
« Belinda, tu es un cadeau. J’adore jouer avec toi. J’adore passer du temps avec toi… mais pas dans ce sens‐là ! Tu es une coéquipière incroyable. Tu auras toujours un supporter et tu trouveras toujours du soutien auprès de moi. Merci pour tout. Merci pour ce que tu m’as apporté chaque jour ces dernières semaines, mais aussi lors des semaines où nous avons joué ensemble par le passé. Je te souhaite bonne chance pour le tournoi. Tu mérites de remporter un Grand Chelem un jour » a déclaré Cobolli.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 08:42