Lors de l’in­ter­view sur le après sa victoire contre Mirra Andreeva en quarts de finale de l’US Open (2−6, 7–6[7], 6–2), Coco Gauff a révélé s’être inspirée de son compa­triote France Tiafoe, renver­sant contre Alex Michelsen la veille (5−7, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6[6]).

« Je pense que j’avais juste besoin de me recen­trer. Je sentais mal la balle au début, je lui ai offert trop de points faciles, et Mirra jouait à un très haut niveau. Pour être honnête, je pensais à Frances Tiafoe et à la façon dont il avait réussi son retour hier. On veut tous bien jouer devant ce public, alors j’essayais simple­ment de quitter le court sans aucun regret. Je ne savais pas comment ça allait se terminer, mais vrai­ment, vrai­ment, vrai­ment, merci à vous tous. Vous m’avez vrai­ment aidée à remporter ce match. »

A noter qu’en demi‐finales, l’Américaine affron­tera la nouvelle numéro 1 mondiale, Elena Rybakina.