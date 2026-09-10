Lors de l’interview sur le après sa victoire contre Mirra Andreeva en quarts de finale de l’US Open (2−6, 7–6[7], 6–2), Coco Gauff a révélé s’être inspirée de son compatriote France Tiafoe, renversant contre Alex Michelsen la veille (5−7, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6[6]).
« Je pense que j’avais juste besoin de me recentrer. Je sentais mal la balle au début, je lui ai offert trop de points faciles, et Mirra jouait à un très haut niveau. Pour être honnête, je pensais à Frances Tiafoe et à la façon dont il avait réussi son retour hier. On veut tous bien jouer devant ce public, alors j’essayais simplement de quitter le court sans aucun regret. Je ne savais pas comment ça allait se terminer, mais vraiment, vraiment, vraiment, merci à vous tous. Vous m’avez vraiment aidée à remporter ce match. »
A noter qu’en demi‐finales, l’Américaine affrontera la nouvelle numéro 1 mondiale, Elena Rybakina.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 11:27