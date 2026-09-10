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Coco Gauff, après sa victoire contre Mirra Andreeva : « Pour être honnête, je pensais à Frances Tiafoe pendant mon match »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’in­ter­view sur le après sa victoire contre Mirra Andreeva en quarts de finale de l’US Open (2−6, 7–6[7], 6–2), Coco Gauff a révélé s’être inspirée de son compa­triote France Tiafoe, renver­sant contre Alex Michelsen la veille (5−7, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6[6]).

« Je pense que j’avais juste besoin de me recen­trer. Je sentais mal la balle au début, je lui ai offert trop de points faciles, et Mirra jouait à un très haut niveau. Pour être honnête, je pensais à Frances Tiafoe et à la façon dont il avait réussi son retour hier. On veut tous bien jouer devant ce public, alors j’essayais simple­ment de quitter le court sans aucun regret. Je ne savais pas comment ça allait se terminer, mais vrai­ment, vrai­ment, vrai­ment, merci à vous tous. Vous m’avez vrai­ment aidée à remporter ce match. »

A noter qu’en demi‐finales, l’Américaine affron­tera la nouvelle numéro 1 mondiale, Elena Rybakina. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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