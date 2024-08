En confé­rence après sa victoire en trois sets contre Elina Svitolina au troi­sième tour de l’US Open (3−6, 6–3, 6–3 en 2h04 de jeu), la tenante du titre Cori Gauff n’a pas caché l’uti­lité de sa pause toilettes à la fin de la première manche.

« J’ai perdu huit points d’af­filée à la fin du premier set. Je savais donc que j’avais besoin d’une remise à zéro à ce moment‐là. Je suis allée aux toilettes, j’ai changé la moitié de mes vête­ments, je me suis passée de l’eau sur le visage et je me suis sentie comme une nouvelle personne en sortant. Je ne voulais pas quitter le terrain avec des regrets », a expliqué la 3e joueuse mondiale qui retrou­vera sa compa­triote Emma Navarro en huitièmes de finale.