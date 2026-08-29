Coco Gauff, récemment titrée à Cincinnati et ancienne vainqueure de l’US Open, fait bien évidemment partie des grandes favorites de cette édition 2026.
Lors du Media Day, l’Américaine a été interrogée sur le soutien de ses parents et notamment sur une récente publication de sa mère sur les réseaux sociaux. Cette dernière avait expliqué en avoir assez de recevoir constamment des demandes de places pour assister aux matchs de sa fille.
Gauff a totalement soutenu la démarche de sa mère, révélant que de nombreuses personnes qu’elle n’entend parfois pas de toute l’année réapparaissent soudainement à l’approche de l’US Open avec un seul objectif : obtenir des billets pour venir la voir jouer.
« Il était nécessaire de mettre un frein. Les gens surgissent de nulle part : tu ne leur parles pas depuis des années, ils ne te souhaitent même pas ton anniversaire et, soudain, ils t’écrivent : “Je suis à New York, tu peux me donner huit billets pour ta loge ?”L’année dernière, mes parents étaient extrêmement stressés à essayer d’arranger les choses pour tout le monde. Comme ces personnes n’ont pas mon numéro, elles écrivent directement à mes parents ou à mon équipe. Quelqu’un a envoyé un message qui a fait déborder le vase et ma mère a dit : “Je dois faire un post.” On essaie d’aider, mais vous seriez surpris par l’absurdité de certaines demandes » a déclaré Coco Gauff.
Publié le samedi 29 août 2026 à 09:11