Coco Gauff, récem­ment titrée à Cincinnati et ancienne vain­queure de l’US Open, fait bien évidem­ment partie des grandes favo­rites de cette édition 2026.

Lors du Media Day, l’Américaine a été inter­rogée sur le soutien de ses parents et notam­ment sur une récente publi­ca­tion de sa mère sur les réseaux sociaux. Cette dernière avait expliqué en avoir assez de rece­voir constam­ment des demandes de places pour assister aux matchs de sa fille.

Gauff a tota­le­ment soutenu la démarche de sa mère, révé­lant que de nombreuses personnes qu’elle n’entend parfois pas de toute l’année réap­pa­raissent soudai­ne­ment à l’approche de l’US Open avec un seul objectif : obtenir des billets pour venir la voir jouer.

« Il était néces­saire de mettre un frein. Les gens surgissent de nulle part : tu ne leur parles pas depuis des années, ils ne te souhaitent même pas ton anni­ver­saire et, soudain, ils t’écrivent : “Je suis à New York, tu peux me donner huit billets pour ta loge ?”L’année dernière, mes parents étaient extrê­me­ment stressés à essayer d’arranger les choses pour tout le monde. Comme ces personnes n’ont pas mon numéro, elles écrivent direc­te­ment à mes parents ou à mon équipe. Quelqu’un a envoyé un message qui a fait déborder le vase et ma mère a dit : “Je dois faire un post.” On essaie d’aider, mais vous seriez surpris par l’absurdité de certaines demandes » a déclaré Coco Gauff.