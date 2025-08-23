Avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Cori Gauff a mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec Matt Daly pour s’entourer du biomé­ca­ni­cien Gavin MacMillan, qui s’était notam­ment illustré aux côtés d’Aryna Sabalenka entre 2022 et 2024, en l’aidant à corriger ses diffi­cultés au service.

Dans des propos relayés par Punto de Break, la numéro 3 mondiale a expliqué sa décision.

« J’espère pouvoir tout mettre en place pour lundi ou mardi, quand je ferai mes débuts. Si je n’y arrive pas, j’aurai toute la saison pour y travailler. Je sais que j’ai besoin d’un chan­ge­ment, d’un chan­ge­ment tech­nique, je ne veux pas perdre de temps à conti­nuer à faire les mauvaises choses. Je ne vais pas perdre de temps à jouer d’une manière qui ne me convient pas. »