Coco Gauff a dû bataillé au deuxième tour de l’US Open pour venir à bout de Paula Badosa, qui, à chaque fois que son corps lui laisse un peu de répit, montre qu’elle reste une joueuse redoutable.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire en deux heures de jeu (6−4, 7–6[5]), la numéro 4 mondiale a d’ailleurs encensé l’Espagnol.
Coco Gauff after beating Paula Badosa at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026
“Paula is a tough player. I feel like I had the lead but there wasn’t too much I did wrong. She stepped it up. I’m really happy to be through today. I saw the draw. Definitely not someone you want to play in the 2nd round.… pic.twitter.com/m3hTfRelb2
« Paula est une joueuse coriace. J’ai l’impression d’avoir mené au score, mais je n’ai pas commis beaucoup d’erreurs. C’est elle qui a haussé son niveau de jeu. Je suis vraiment contente d’avoir passé ce tour aujourd’hui. J’ai vu le tableau. Ce n’est certainement pas le genre d’adversaire que l’on souhaite affronter au deuxième tour. Ancienne n° 2 mondiale. Une grande compétitrice. Je pense que j’ai besoin de matchs comme celui‐ci pour renforcer ma confiance. Je suis satisfaite de ma prestation. J’étais un peu nerveuse. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 15:28