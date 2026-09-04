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Coco Gauff : « J’étais un peu nerveuse car ce n’est certai­ne­ment pas le genre d’ad­ver­saire que l’on souhaite retrouver au deuxième tour »

Par
Baptiste Mulatier
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Coco Gauff a dû bataillé au deuxième tour de l’US Open pour venir à bout de Paula Badosa, qui, à chaque fois que son corps lui laisse un peu de répit, montre qu’elle reste une joueuse redoutable. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en deux heures de jeu (6−4, 7–6[5]), la numéro 4 mondiale a d’ailleurs encensé l’Espagnol. 

« Paula est une joueuse coriace. J’ai l’impression d’avoir mené au score, mais je n’ai pas commis beau­coup d’erreurs. C’est elle qui a haussé son niveau de jeu. Je suis vrai­ment contente d’avoir passé ce tour aujourd’hui. J’ai vu le tableau. Ce n’est certai­ne­ment pas le genre d’adversaire que l’on souhaite affronter au deuxième tour. Ancienne n° 2 mondiale. Une grande compé­ti­trice. Je pense que j’ai besoin de matchs comme celui‐ci pour renforcer ma confiance. Je suis satis­faite de ma pres­ta­tion. J’étais un peu nerveuse. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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