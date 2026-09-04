Coco Gauff a dû bataillé au deuxième tour de l’US Open pour venir à bout de Paula Badosa, qui, à chaque fois que son corps lui laisse un peu de répit, montre qu’elle reste une joueuse redoutable.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en deux heures de jeu (6−4, 7–6[5]), la numéro 4 mondiale a d’ailleurs encensé l’Espagnol.

Coco Gauff after beating Paula Badosa at the U.S. Open



“Paula is a tough player. I feel like I had the lead but there wasn’t too much I did wrong. She stepped it up. I’m really happy to be through today. I saw the draw. Definitely not someone you want to play in the 2nd round.… pic.twitter.com/m3hTfRelb2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

« Paula est une joueuse coriace. J’ai l’impression d’avoir mené au score, mais je n’ai pas commis beau­coup d’erreurs. C’est elle qui a haussé son niveau de jeu. Je suis vrai­ment contente d’avoir passé ce tour aujourd’hui. J’ai vu le tableau. Ce n’est certai­ne­ment pas le genre d’adversaire que l’on souhaite affronter au deuxième tour. Ancienne n° 2 mondiale. Une grande compé­ti­trice. Je pense que j’ai besoin de matchs comme celui‐ci pour renforcer ma confiance. Je suis satis­faite de ma pres­ta­tion. J’étais un peu nerveuse. »