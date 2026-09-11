En confé­rence de presse après sa défaite contre Elena Rybakina en demi‐finales de l’US Open (3−6, 6–4, 6–4), Coco Gauff a évoqué le calme de la nouvelle numéro 1 mondiale dans une ambiance forcé­ment hostile pour elle.

Coco Gauff was asked about how Elena Rybakina handled the crowd in their U.S. Open match, ‘How much of that she lets get to her, we don’t know. And I think that’s the strength of her. You can never see what she’s feeling’



“She was able to kind of hold that off [the crowd,… pic.twitter.com/g5ht4OvDuI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2026

« Je pense qu’Elena est… pas noncha­lante, parce qu’elle n’est pas noncha­lante… mais elle ne montre jamais aucune réac­tion. Je suis sûre que ça peut donner cette impres­sion, mais on est toutes nerveuses. Dans quelle mesure elle se laisse affecter par tout ça, on ne le sait pas. Et je pense que c’est là sa force. On ne voit jamais ce qu’elle ressent. Mais bien sûr, c’est une être humain. Elle ressent donc du trac et tout ce que nous ressen­tons tous. Elle a déjà dû gérer ça à plusieurs reprises. Elle a l’expérience nécessaire. »