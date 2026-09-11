Accueil US Open

Coco Gauff sur Elena Rybakina, qui l’a battue en demi‐finales : « Elle est… Non pas noncha­lante, parce que ne l’est pas, mais elle ne montre jamais aucune réaction »

Par
Baptiste Mulatier
-
598

En confé­rence de presse après sa défaite contre Elena Rybakina en demi‐finales de l’US Open (3−6, 6–4, 6–4), Coco Gauff a évoqué le calme de la nouvelle numéro 1 mondiale dans une ambiance forcé­ment hostile pour elle. 

« Je pense qu’Elena est… pas noncha­lante, parce qu’elle n’est pas noncha­lante… mais elle ne montre jamais aucune réac­tion. Je suis sûre que ça peut donner cette impres­sion, mais on est toutes nerveuses. Dans quelle mesure elle se laisse affecter par tout ça, on ne le sait pas. Et je pense que c’est là sa force. On ne voit jamais ce qu’elle ressent. Mais bien sûr, c’est une être humain. Elle ressent donc du trac et tout ce que nous ressen­tons tous. Elle a déjà dû gérer ça à plusieurs reprises. Elle a l’expérience nécessaire. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥