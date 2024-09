Avec 19 doubles fautes, l’Américaine s’est forcé­ment tiré une balle dans le pied face à Navarro sa compatriote.

Interrogée sur ce problème très handi­ca­pant à ce niveau, Coco a expliqué qu’elle avait bien conscience de la situa­tion et qu’il fallait trouver une solution.

« Oui, je veux vrai­ment avoir d’autres avis parce que, vous savez, et je pense aussi que c’est parfois plus une ques­tion d’émo­tions, de menta­lité, parce que si je vais sur le terrain d’en­traî­ne­ment en ce moment, je fais environ 30 services d’af­filée. Je l’ai déjà fait. Je pense que c’est aussi une sorte d’obs­tacle mental que je dois surmonter quand cela arrive. Mais oui, je veux vrai­ment regarder d’autres choses parce que je ne veux plus perdre des matchs comme ça »