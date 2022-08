Corentin Moutet est un lucky loser heureux et méritant !

Battu par la sensa­tion chinoise Yibing Wu au dernier tour des quali­fi­ca­tions, le Français vient de sortir consé­cu­ti­ve­ment Stanislas Wawrinka et la tête de série numéro 21 Botic van de Zandschulp ce mercredi pour se hisser au 3e tour de cet US Open 2022. Il réédite sa perfor­mance de 2020 à New‐York.

Corentin démontre toutes ses qualités et son talent durant ce match. Pas aussi puis­sant que le Néerlandais, il fait preuve de plus de préci­sion. Il fait constam­ment jouer le coup de plus et c’est pour ça qu’il remporte la plupart des longs échanges. Avec sa patte gauche, il glisse de jolies amor­ties. Ses passings souvent gagnants.

Il ose dans les moments impor­tants, monte au filet avec succès. Il est surtout beau­coup plus effi­cace que son adver­saire. Il convertit 6 balles de break sur 8.

Il s’im­pose 6–4, 1–6, 6–2, 6–4 en 2h56 de jeu ! Il file au 3e tour où il affron­tera Ben Holt ou Pablo Cachin pour une place en huitièmes de finale. Moutet peut rêver même si son parcours constitue déjà une sacrée perfor­mance étant donné qu’il n’avait plus joué depuis un mois avant New‐York. Et surtout, il ne s’était pas préparé sur dur.

L’aventure continue pour Moutet à Flushing Meadows !