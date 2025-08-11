Novak Djokovic va se rendre à New York sans tournoi de prépa­ra­tion, ce qui n’est pas idéal pour espérer briller en Grand Chelem.

La légende Jimmy Connors estime donc que ses chances d’aller au bout sont très faibles, comme il l’avait expliqué il y a quelques jours, d’au­tant plus qu’il devrai certai­ne­ment affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Mais l’Américain ne se résout pas à exclure tota­le­ment le Serbe des préten­dants au titre.

« En demi‐finale de Wimbledon, sa perfor­mance n’était pas à la hauteur de son niveau, en partie à cause de la bles­sure qu’il a subie lors du match contre Cobolli. Il sera désor­mais à l’US Open sans aucun match sur dur. Nous savons qu’il devra remporter trois matchs diffi­ciles d’af­filée : un quart de finale, puis une demi‐finale et une finale. Et deux de ces matchs seront proba­ble­ment contre Alcaraz et Sinner. Batailler Alcaraz ou Sinner coup sur coup, c’est un défi de taille, surtout trois sets sur cinq, et surtout s’il fait chaud à New York. Il a fait une longue pause, passé du temps avec sa famille, est parti en vacances et s’est éloigné du tennis. Mais avec lui, on ne sait jamais. »