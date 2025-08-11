Novak Djokovic va se rendre à New York sans tournoi de préparation, ce qui n’est pas idéal pour espérer briller en Grand Chelem.
La légende Jimmy Connors estime donc que ses chances d’aller au bout sont très faibles, comme il l’avait expliqué il y a quelques jours, d’autant plus qu’il devrai certainement affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Mais l’Américain ne se résout pas à exclure totalement le Serbe des prétendants au titre.
« En demi‐finale de Wimbledon, sa performance n’était pas à la hauteur de son niveau, en partie à cause de la blessure qu’il a subie lors du match contre Cobolli. Il sera désormais à l’US Open sans aucun match sur dur. Nous savons qu’il devra remporter trois matchs difficiles d’affilée : un quart de finale, puis une demi‐finale et une finale. Et deux de ces matchs seront probablement contre Alcaraz et Sinner. Batailler Alcaraz ou Sinner coup sur coup, c’est un défi de taille, surtout trois sets sur cinq, et surtout s’il fait chaud à New York. Il a fait une longue pause, passé du temps avec sa famille, est parti en vacances et s’est éloigné du tennis. Mais avec lui, on ne sait jamais. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 18:45