Sur le circuit prin­cipal depuis l’âge de 15 ans, on en oublie­rait presque que Cori Gauff n’a encore que 17 ans. 23e joueuse mondiale et déjà parmi les meilleures joueuses du monde, la jeune améri­caine, qui est entrain de devenir une véri­table star outre‐Atlantique, s’est inclinée cette nuit au deuxième tour de l’US Open face à sa compa­triote Sloane Stephens (4–6, 2–6). Et selon elle, son déficit d’ex­pé­rience lui fait forcé­ment défaut.

« J’ai appris que je suis capable d’aller plus loin dans les Grands Chelems. Maintenant, je crois qu’en travaillant sur certains aspects, je pour­rais un jour en gagner un. Les quelques derniers matches que j’ai perdus contre des joueuses qui ont ensuite atteint les quarts de finale ou remporté le titre montrent que je suis bien là. J’ai l’im­pres­sion de manquer d’ex­pé­rience, c’est quelque chose qui se voit, mais j’ai juste besoin de jouer plus de matchs pour être plus à l’aise dans les moments de pression. »