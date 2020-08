Cori Gauff n’est pas une jeune femme comme les autres. Âgée seulement de 16 ans, la jeune joueuse américaine est particulièrement impliquée dans le mouvement défendant le droit des afro-américains comme le célèbre « Black Lives Matter ». Elle n’hésite pas à utiliser sa jeune popularité à des fins sociales et sociétales. Alors qu’elle affrontera Anastasija Sevastova au premier tour de l’US Open ce lundi, la native d’Atlanta est revenue sur les récents événements survenus à Kenosha et se dit parée pour le dernier Grand Chelem de l’année.

« Les athlètes d’élite doivent montrer que nous sommes des gens qui vivent dans le monde réel et qui ont des préoccupations comme les autres au-delà de leur profession. Le sport doit être une plateforme qui permet aux gens d’inspirer et de promouvoir le changement », a déclaré Gauff avant d’évoquer sa forme actuelle. Mon jeu est au meilleur niveau que j’aie jamais connu. Je me suis préparé très dur pour ce tournoi. »