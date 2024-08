Cori Gauff a parfai­te­ment entamé la défense de son titre à l’US Open où elle écrasé la Française Varvara Gracheva au premier tour (6−2, 6–0). Plus détendue en confé­rence de presse après sa victoire, l’Américaine a révélé quelques anec­dotes sur son surnom « Coco ».

« En fait, je m’ap­pelle Cori. Quand je m’en­re­gistre dans un hôtel avec mon vrai prénom ou que les gens à l’aé­ro­port regardent ma carte d’iden­tité, cela m’ar­rive que la personne me recon­naisse et me demande : ‘Attendez, vous êtes Coco ?’ Je réponds que oui, c’est juste un surnom. Je ne suis pas son sosie. À l’hôtel, parfois, on me dit qu’on n’a pas ma chambre. Je me dis que c’est proba­ble­ment enre­gistré sous Coco, pas Cori. Mais mon père s’ap­pelle Corey, et je suppose que ma mère ne voulait pas qu’on se confonde quand elle criait après l’un de nous dans la maison. Ma tante dit que c’est elle qui a eu l’idée de m’ap­peler Coco. Mais mon père m’a dit que lors­qu’il était plus jeune, les gens m’ap­pe­laient Co. Puis il s’est dit : ‘Je vais appeler ma fille Coco’. Je ne sais pas laquelle de ces histoires est la plus vraie »