Qualifié pour le 3e tour de l’US Open après une victoire auto­ri­taire ce mercredi face à la jeune pépite russe, Mirra Andreeva (6−3, 6–2), Cori Gauff, inter­rogée sur ses impres­sions lors­qu’elle assiste à un duel entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, a fait part de son admiration.

« Oh, c’est incroyable. Ils repoussent les limites du tennis. Vous savez, en compa­rant les diffé­rentes géné­ra­tions de tennis, si vous regardez les cassettes d’il y a 40 ans, ils ne jouaient pas mal mais le niveau est vrai­ment diffé­rent. Et en regar­dant leur match, je me dis : ‘Je ne sais pas comment dans 40 ans le niveau pourra vrai­ment être si supé­rieur à ça’. Je pense que c’est le sommet du tennis, pour être honnête. J’ai aussi vu Djokovic jouer contre Federer et Nadal, c’est du tennis de pointe. Je ne sais pas ce que c’est, c’est fou ! c’est une sorte de géné­ra­tion unique, et Novak est un joueur d’une géné­ra­tion unique, tout comme Carlos, et ils jouent l’un contre l’autre sur deux spectres diffé­rents. Je ne sais pas ce qu’il en est. Je peux en parler toute la journée. C’est vrai­ment génial. »