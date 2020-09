Interrogé sur l’opportunité qui s’offre à lui alors qu’il est qualifié pour les 1/4 de finale où il affrontera Alexandre Zverev, Borna Coric veut rester calme et ne pas s’enflammer : « C’est certainement une très bonne chance pour nous tous. Encore une fois, comme je l’ai dit, je pense que je dois avant tout me concentrer sur mon prochain match et sur mon prochain adversaire. Il y aura certainement un nouveau champion du Grand Chelem. Je pense que nous avons tous une très bonne chance. Pour moi, le plus important est juste de se concentrer sur le prochain match, comme je l’ai dit au début. Je ne peux pas me concentrer sur les finales ou sur ce qui s’est passé plus tôt dans la journée. J’ai juste besoin de me concentrer sur ma prochaine échéance »