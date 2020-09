Après avoir sauvé six balles de match face à Stefanos Tsitsipas, Borna Coric l’a finalement emporté dans le tie-break du cinquième set.

Une grande performance pour le Croate qui a reconnu avoir eu de la chance dans ce match du 3ème tour.

« Je dois être honnête et admettre que j’ai eu beaucoup de chance. Dans le troisième et dans le quatrième set, il jouait un tennis brutal, j’avais l’impression de n’avoir aucune chance. Dans le tie-break du cinquième set, je savais que ça n’allait pas être facile pour lui, alors j’ai essayé de garder la balle sur le court et de lui faire jouer le plus de balles », a-t-il expliqué en conférence de presse.