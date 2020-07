Touché par le Covid-19 suite à l’Adria Tour, Borna Coric va mieux. Le Croate s’est confié dans les colonnes du quotidien Jutarnji sur ses intentions concernant la tournée américaine : « Le plan est de tout jouer, ainsi que Madrid qui commence juste après l’US Open. Même si la situation se complique, il est préférable que je m’inscrive à des tournois et que je les annule si besoin, que de demander une wild-card. Il fallait également s’attendre à l’annulation de la tournée asiatique et que nous jouerons en Europe de Madrid jusqu’à la fin de l’année. »

Si d’autres joueurs n’ont pas vraiment apprécié les restrictions, le 33e joueur mondial, lui, a bien l’intention de s’y plier : « Je n’ai rien contre toutes les précautions. Si tout le monde a les mêmes conditions, alors je dois m’y tenir. Et si on décide d’aller aux Etats-Unis, alors il est logique de suivre les règles mises en place et de les respecter. »