Battue en trois manches par la surprenante revenante bulgare Pironkova, Alizé Cornet a encore livré un match plein. Obligée très souvent de défendre loin de sa ligne de fond court, elle n’a jamais baissé les bras. On peut juste regretter ce petit trou d’air à 3-4 30 A dans l’ultime manche où son coup droit « penalty » sort du court.

En conférence de presse la Niçoise évoquait l’idée d’une deuxième naissance : « J’ai vraiment l’impression de passer un cap. C’est assez rare car, en général, ce sont plutôt des évolutions qui s’étalent dans le temps. Là, je sens qu’il y a un gros changement. Je suis déçue de ne pas être en quarts, de ne pas jouer Serena sur le Arthur-Ashe car cela me faisait rêver, mais j’ai tellement de choses à retirer de tous ces matches. Des choses qui me surprennent moi-même. J’ai vraiment découvert une nouvelle joueuse, une autre joueuse. Parfois j’ai même l’impression que ce n’est pas moi sur le court, c’est le nouveau moi »

Lucide, elle livre aussi une analyse très pragmatique de ce qu’il se passe sur ce tournoi du Grand Chelem : « La pause qui nous a été imposée allait engendrer des surprises au niveau tennistique et mental. Donc tout ce qu’il se passe ne m’étonne pas. On sait déjà que l’on va avoir un nouveau vainqueur chez les hommes. Chez les filles, on n’est pas à l’abri d’une énorme surprise. Le tennis est surtout un sport d’adaptation et les joueurs qui sont encore en course sont là parce qu’ils ont réussi à s’adapter mieux que les autres, à accepter les contraintes et à jouer. Je trouve ça beau aussi ce Grand Chelem.