Comme en quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année, Alizé Cornet a été battue par Danielle Collins, cette fois au 3e tour de l’US Open (6−4, 7–6 [9]). La Française a raconté comme elle a vécu cette défaite dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Hier (vendredi), j’ai pris un jour off et ce soir j’étais bien, j’étais au taquet. Mais il fallait parce que sinon j’au­rais pris une bonne fessée. J’avais peur d’être un peu impres­sionnée par le stade, la night session et en plus quand on joue contre une joueuse aussi agres­sive, on peut être acculée et pas très à l’aise mais en fait je me suis sentie plutôt bien dès le début. Ça s’est joué à quelques détails mais elle les a très, très bien gérés, mieux que moi. Donc au final je suis proche et loin à la fois. C’est un peu bizarre comme sentiment. »

Alizé repart de New‐York avec record de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives (63) à un tournoi du Grand Chelem.