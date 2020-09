Après l’élimination de Caroline Garcia ce vendredi, Alizé Cornet est la dernière française encore en lice dans cet US Open 2020. Mais la tâche s’annonce ardue pour la Française qui affronte cette nuit pour le 3ème tour Madison Keys. Cette ancienne finaliste à New York n’a concédé que cinq petits jeux depuis le début du tournoi.

L’Américaine a dévoilé les enjeux du match face à Alizé : « Je pense qu’Alizé est vraiment douée pour jouer en fond de court et vous faire jouer un coup en plus. Donc il faudra être vraiment patient et attendre le bon coup. Ne pas se décourager, c’est toujours l’un des plus grands défis lorsque jouer avec elle », a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Laquelle des deux joueuses sera la plus patiente et la plus juste ? Réponse dans quelques heures.