Qualifiée pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l’US Open, Alizé Cornet est revenue sur l’exclusion du tournoi de Kristina Mladenovic dans sa conférence de presse d’après-match : « Je pense qu’elle est un peu dépassée par tout ça. Et je peux la comprendre parce que c’est une sacrée histoire. Je ne suis pas sûre d’avoir toutes les informations nécessaires pour me faire un avis. Mais c’est bizarre qu’elle ait pu disputer le premier tour en simple et le premier tour en double, et que d’un coup elle soit exclue. C’est très brutal. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Mais je suis très triste pour elle. Je suis très triste qu’elle soit obligée de rester ici, alors qu’elle a été testée négative et qu’elle pourrait rentrer chez elle. On veut rentrer à la maison quand on ne dispute plus le tournoi« , a déclaré la 56e mondiale.