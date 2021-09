Consultant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja est revenu sur la progres­sion fulgu­rante de son très jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, 18 ans.

Alors qu’il va affronter ce vendredi Stefanos Tsitsipas pour une place en huitièmes de finale, le protégé de Juan Carlos Ferrero décla­rait le 9 novembre dernier qu’il visait (déjà) le top 50 mondial alors qu’il était « seule­ment » 138e à l’époque. Une déter­mi­na­tion qui impres­sionne l’an­cien fina­liste de Roalnd‐Garros.

« Je crois que le pas en avant a déjà été franchi. Ce que fait Alcaraz est stra­to­sphé­rique. Cela m’étonne que vous deman­diez à un garçon de 17 ans, il y a un an, son objectif pour 2021 et qu’il vous ait déjà dit que c’était le top 50. Il l’a déjà presque atteint (55e, ndlr) et l’a dit ouver­te­ment, ce qui montre son courage. »