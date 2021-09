Pour se quali­fier en quarts de finale, Carlos Alcaraz a enchaîné deux maths en cinq sets, contre Stefanos Tsitsipas et Peter Gojowczyk, très diffé­rents à gérer. L’Allemand a un style de jeu ultra‐agressif, basé sur la prise de risque notam­ment en coup droit. L’Espagnol n’a pas pu souvent déployer son jeu, mais il ne s’est pas frustré. Alex Corretja est bluffé.

« Ce que Carlos Alcaraz a fait en 8es de finale est telle­ment impres­sion­nant parce que l’autre jour, contre Tsitsipas, il s’est amusé, il y est allé, il a joué agressif. Mais aujourd’hui contre Gojowczyk, il a dû lutter, il a dû souf­frir, s’ac­cro­cher, il avait besoin de se sentir mal et de défendre. Gojowczyk frap­pait si fort et à plat, Alcaraz devait trouver des posi­tions sur le terrain pour se sentir plus à l’aise. C’est un enfant avec une menta­lité de vétéran », a déclaré le consul­tant sur Eurosport.