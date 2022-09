Au micro d’Eurosport, Alex Corretja a parfai­te­ment décrit l’état actuel du tennis masculin, avec l’as­cen­sion des Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui incite plus que jamais à l’op­ti­misme. Les prochains mois et même les prochaines années s’an­noncent parti­cu­liè­re­ment alléchantes.

« Ils montrent qu’ils sont prêts à prendre la place. Je suis sûr que nous aurons encore Djokovic quand il pourra jouer, et Rafa l’année prochaine, il se battra encore pour les tour­nois du Grand Chelem. C’est bien de voir que, petit à petit, ces jeunes progressent et gran­dissent. Bien sûr, vous aurez encore Medvedev, Tsitsipas et Zverev l’année prochaine qui seront extrê­me­ment motivés. Nous aurons égale­ment Nick Kyrgios en Australie. Les portes étaient fermées à cause de Novak, Roger et Rafa et parfois Andy Murray : elles commencent à s’ou­vrir. Je pense que ça va être très inté­res­sant et très impré­vi­sible », a analysé l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros, qui a même oublié d’autres joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu comme Felix Auger‐Aliassime par exemple.