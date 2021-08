Consultant sur Eurosport Espagne, l’an­cien 2e joueur mondial, Alex Corretja, ne voit pas Novak Djokovic s’écrouler après sa grande décep­tion des Jeux olym­piques de Tokyo. Il s’ap­puie notam­ment sur la force mentale excep­tion­nelle de Nole.

« Maintenant, il a besoin de se reposer et de récu­pérer car cela a été un choc. Il reste un mois avant New York (l’US Open commence le 30 août, ndlr) et nous verrons s’il joue des tour­nois, mais il a montré que menta­le­ment, c’est un roc. La moti­va­tion de mettre le 21e sur son palmarès en septembre sera si grande qu’il fera table rase du passé. Djokovic va conti­nuer à gagner des Grands Chelems parce qu’il est hors du commun. »