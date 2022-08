Corretja sur Kyrgios : « New‐York, c’est le spectacle, c’est tout et n’importe quoi. Le public va l’adorer »

Nick Kyrgios n’a pas hérité d’un tirage évident à l’US Open où il pour­rait retrouver Daniil Medvedev en huitièmes de finale. Mais il nour­rira sans aucun doute de grandes ambi­tions après son très bel été. Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, le voit réaliser un grand tournoi.

« Nous allons proba­ble­ment voir le meilleur Kyrgios que nous ayons jamais vu, car il a l’ex­pé­rience de Wimbledon. Il s’est un peu essoufflé lors du dernier tournoi, mais il a eu le temps de récu­pérer et il sera très bien à l’US Open. Je pense donc que Nick sera très dange­reux. Il sait déjà qu’il peut jouer de longs matchs. Il sait comment gérer les situa­tions qu’il n’a peut‐être pas besoin de jouer son meilleur tennis pendant 4 heures pour gagner un match. Le public de New York va l’adorer. New York, c’est le spec­tacle. C’est tout et n’im­porte quoi. Le public va l’adorer. Nick s’adapte parfai­te­ment à cette ambiance et à ce public. Je pense donc qu’il pour­rait faci­le­ment devenir l’un des favoris du public local », a déclaré l’an­cien double fina­liste de Roland‐Garros.