Invité à réagir à la défaite de Rafael Nadal face à Frances Tiafoe au micro d’Eurosport, Alex Corrteja a estimé que son compa­triote a perdu en partie à cause d’un niveau physique loin d’être au optimal.

« Honnêtement, je ne pense pas que physi­que­ment Rafa était à son meilleur niveau. D’une certaine manière, il n’avait pas assez d’énergie dont il avait besoin pour bien défendre et pour dicter sa loi. Il avait du mal, il arri­vait un peu en retard sur la balle et quand vous jouez contre quel­qu’un comme Tiafoe qui attaque autant, c’est vrai­ment mauvais. Pour moi, c’est un miracle que Rafa ait pu gagner en Australie et à Roland‐Garros, alors que dire ? Il est notre icône, il est le meilleur exemple de notre sport, et s’il a perdu aujourd’hui, c’est que Frances a joué de façon incroyable parce qu’il a donné tout ce qu’il avait. »