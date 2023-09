Réagissant au premier sacre en Grand Chelem de Cori Gauff à l’US Open, Alex Corretja s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers l’Américaine qui pour­rait devenir un modèle pour des millions de jeunes filles.

« Je ne sais pas si elle est consciente de l’im­por­tance qu’elle repré­sente pour le sport, pour le tennis lui‐même. Je pense qu’elle est jeune et qu’elle profite de son ascen­sion. Elle est bien élevée, bien éduquée et elle peut apporter beau­coup à ce sport. Et pas seule­ment au sport, mais à la vie en général. Je pense que nous devrions prendre Coco Gauff comme exemple. Elle a gagné avec un type de tennis diffé­rent de celui auquel nous sommes habi­tués sur le circuit féminin. Elle est très intel­li­gente en jouant avec les hauteurs, avec des vitesses diffé­rentes, vous savez. C’est très opti­miste pour l’avenir des filles car parfois elles ont l’im­pres­sion que si elles ne sont pas trop grandes, elles ne frappent pas fort, elles ne peuvent pas gagner de matches. »