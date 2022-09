Impressionné par le tournoi réalisé par Frances Tiafoe qui vient d’éli­miner en trois manches Andrey Rublev en quarts de finale après s’être débar­rassé de Rafael Nadal, Alex Corretja estime que l’Américain peut remporter l’US Open. Explications.

« Dans son esprit, il n’est pas heureux de n’avoir atteint que les demi‐finales. Il sent qu’il peut aller jusqu’au bout et je crois qu’il peut le faire parce que honnê­te­ment, il joue un tennis extrê­me­ment bon et très intel­li­gent et très malin à chaque fois. Nous verrons bien mais pour moi, le plus impor­tant, c’est qu’il apprécie autant son temps sur le court. On dirait qu’il s’amuse, et ce n’est pas si facile de s’amuser dans un tel stade en Grand Chelem où l’on essaie d’at­teindre les demi‐finales. C’est magni­fique de voir quel­qu’un qui exécute le jeu aussi bien. »