Nouveau consul­tant pour Eurosport, le Français Enzo Couacaud, 498e joueur mondial et actuel­le­ment aux commen­taires du match comp­tant pour le troi­sième tour de l’US Open entre Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi, a fait allu­sion à un joueur bien connu du circuit ATP, aujourd’hui disparu des radars : Jeffrey John Wolf, ou J.J Wolf pour les intimes.

Redescendu au 567e rang mondial après avoir été 39e en février 2023, l’Américain serait un très grand fêtard si l’on en croit les propos du joueur tricolore.

« Il y avait une qualité très prononcée chez lui mais qui n’était pas vrai­ment compa­tible avec le tennis, c’était l’al­cool et les soirées. En tout cas il tenait très long­temps, il finis­sait très tard et il les enchaî­nait très, très bien. Mais je ne l’ai pas vu sur le circuit depuis un petit bout de temps, lui qui était quand même dans les 100 premiers mondiaux et dans les tableaux de Grand Chelem pendant un moment. »