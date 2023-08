Pour la cinquième fois depuis le début de la saison 2022 (c’est un record sur cette période), Enzo Couacaud s’est extrait des quali­fi­ca­tions d’un tournoi du Grand Chelem. Cette fois à l’US Open où il a battu le 137e mondial Giulio Zeppieri (3−6, 6–1, 6–1).

📊 Les plus grands nombres de quali­fi­ca­tions réus­sies en Grand Chelem depuis le début de la saison 2022 :

🇫🇷 Enzo Couacaud – 5 🌟

🇩🇪 Maximilian Marterer – 4

🇲🇩 Radu Albot – 4

🇰🇿 Timofey Skatov – 3

🇨🇿 Tomas Machac – 3

🇸🇰 Norbert Gombos – 3 pic.twitter.com/ij0mbeSGnr — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 26, 2023

Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Français (actuel­le­ment 182e au clas­se­ment ATP) explique son épanouis­se­ment actuel.

« Je travaille avec Lovro Roncevic, un Croate, depuis 15 jours. On n’a pas encore eu le temps de révo­lu­tionner mon jeu, mais son apport sur mon tennis est très positif et m’a aidé à prendre confiance en moi. J’ai compris qu’on pouvait perdre un match sur un premier tour en ayant quand même fait les bonnes choses, juste le mec en face était meilleur. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être compliqué derrière. Maintenant, je prends du recul et j’ar­rive à voir le positif et le négatif au‐delà de la victoire ou de la défaite. Ma vie person­nelle va beau­coup mieux et ça aide à être épanoui et plus calme sur le terrain. Ma copine (la Suisse Jil Teichmann, ndlr) est une joueuse, elle a été top 20 donc elle s’y connaît. Et ça fait du bien de parler avec quel­qu’un qui comprend ce que je vis. »