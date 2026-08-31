Novak Djokovic, 39 ans, a vécu une élimi­na­tion histo­rique dès le premier tour de l’US Open, battu par Mariano Navone (7−6, 5–7, 4–6, 6–2, 6–1) après 4h36 de combat. C’est la première fois de sa carrière qu’il s’incline aussi tôt à Flushing Meadows, où il n’avait jamais perdu lors des deux premiers tours.

Très diminué physi­que­ment par la chaleur et l’humidité, le Serbe a rapi­de­ment manqué d’énergie, allant jusqu’à vomir à plusieurs reprises. Malgré ses diffi­cultés, il a refusé d’abdiquer et est parvenu à renverser la situa­tion pour mener deux sets à un, retrou­vant par séquences son niveau et réali­sant plusieurs prouesses physiques.

Mais son corps a fina­le­ment lâché. Victime de crampes à la jambe gauche, Djokovic ne parve­nait quasi­ment plus à se déplacer dans les deux dernières manches. Navone en a profité pour prendre défi­ni­ti­ve­ment le dessus, rempor­tant notam­ment huit jeux consé­cu­tifs. Avec 70 fautes directes, le quadruple vain­queur du tournoi a fini par céder, lais­sant planer le doute sur un éven­tuel retour à l’US Open.