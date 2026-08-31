Novak Djokovic, 39 ans, a vécu une élimination historique dès le premier tour de l’US Open, battu par Mariano Navone (7−6, 5–7, 4–6, 6–2, 6–1) après 4h36 de combat. C’est la première fois de sa carrière qu’il s’incline aussi tôt à Flushing Meadows, où il n’avait jamais perdu lors des deux premiers tours.
Très diminué physiquement par la chaleur et l’humidité, le Serbe a rapidement manqué d’énergie, allant jusqu’à vomir à plusieurs reprises. Malgré ses difficultés, il a refusé d’abdiquer et est parvenu à renverser la situation pour mener deux sets à un, retrouvant par séquences son niveau et réalisant plusieurs prouesses physiques.
Mais son corps a finalement lâché. Victime de crampes à la jambe gauche, Djokovic ne parvenait quasiment plus à se déplacer dans les deux dernières manches. Navone en a profité pour prendre définitivement le dessus, remportant notamment huit jeux consécutifs. Avec 70 fautes directes, le quadruple vainqueur du tournoi a fini par céder, laissant planer le doute sur un éventuel retour à l’US Open.
Publié le lundi 31 août 2026 à 07:51