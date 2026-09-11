Longtemps directeur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, Craig Tiley a décidé cet été de sortir de sa zone de confort en acceptant de devenir le nouveau patron de la prestigieuse USTA, la fédération américaine de tennis.
Et pour sa première édition de l’US Open dans ses nouveaux habits, le Sud‐Africain doit déjà faire face à de nombreuses critiques liées à la programmation des sessions de nuit durant l’une desquelles Carlos Alcaraz et Ben Shelton ont terminé à 3h30 du matin.
Interrogé par Sky Sports, Tiley a donc tenu à contre‐attaquer.
« Beaucoup de gens me disent que les matchs se terminent trop tard, et je leur réponds : “D’accord, et quelle est votre suggestion ?” Je n’obtiens jamais de réponse. On ne peut pas contrôler la durée d’un match. Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’au cours des dix dernières années, la durée totale d’un échange – du moment où l’on frappe la balle jusqu’à ce que le point soit terminé – est restée à peu près la même. Mais la durée des matchs chez les hommes a augmenté en moyenne d’environ 25 minutes. Cela s’explique par le fait que nous avons désormais le chronomètre de frappe, ce qui fait que tout le monde prend son temps, et par la présence des serviettes, ce qui prend un peu plus de temps ; du coup, la durée totale est légèrement plus longue. Pas de beaucoup plus, mais en réalité, la durée moyenne des matchs masculins aujourd’hui ne figure toujours pas parmi les quatre durées moyennes les plus longues des dix dernières années. Même si cela semble vraiment tard, la réalité est qu’il faut aller consulter les données. Cela dit, personne ne veut terminer à 3 h 30 du matin, même si le reste du monde a pu assister à un match assez incroyable pendant la journée. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 16:46