« Je ne trouve pas cela normal. On est sur un court de tennis… », déclarait il y a quelques jours Arnaud Clément à propos de la tenue polémique de Carlos Alcaraz, tenue qui laissait de temps en temps apparaître un téton (voir photo ci‐dessus).
On ne sait pas si l’Espagnol a spécifiquement écouté l’ancien joueur français mais il a en tout cas eu vent de tout ce qui se disait autour de ce sujet certainement un peu embarrassant.
Il a donc décidé d’agir, à l’occasion de son troisième tour ce vendredi, en portant un sous maillot blanc collé au corps.
Alcaraz ha tenido que ponerse una camiseta interior hoy para evitar que se vea lo que no quiere.— José Morón (@jmgmoron) September 4, 2026
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Et tant pis pour le style.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 21:01