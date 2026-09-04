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Critiqué pour sa tenue, Carlos Alcaraz a trouvé une tech­nique imparable

Par
Thomas S
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« Je ne trouve pas cela normal. On est sur un court de tennis… », décla­rait il y a quelques jours Arnaud Clément à propos de la tenue polé­mique de Carlos Alcaraz, tenue qui lais­sait de temps en temps appa­raître un téton (voir photo ci‐dessus). 

On ne sait pas si l’Espagnol a spéci­fi­que­ment écouté l’an­cien joueur fran­çais mais il a en tout cas eu vent de tout ce qui se disait autour de ce sujet certai­ne­ment un peu embarrassant. 

Il a donc décidé d’agir, à l’oc­ca­sion de son troi­sième tour ce vendredi, en portant un sous maillot blanc collé au corps.

Et tant pis pour le style. 

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 21:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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