« Je ne trouve pas cela normal. On est sur un court de tennis… », décla­rait il y a quelques jours Arnaud Clément à propos de la tenue polé­mique de Carlos Alcaraz, tenue qui lais­sait de temps en temps appa­raître un téton (voir photo ci‐dessus).

On ne sait pas si l’Espagnol a spéci­fi­que­ment écouté l’an­cien joueur fran­çais mais il a en tout cas eu vent de tout ce qui se disait autour de ce sujet certai­ne­ment un peu embarrassant.

Il a donc décidé d’agir, à l’oc­ca­sion de son troi­sième tour ce vendredi, en portant un sous maillot blanc collé au corps.

Alcaraz ha tenido que ponerse una cami­seta interior hoy para evitar que se vea lo que no quiere.



😅😅😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/av0lUzzM9g — José Morón (@jmgmoron) September 4, 2026

Et tant pis pour le style.