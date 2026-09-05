Méconnaissable avant son arrivée à l’US Open, Daniil Medvedev a comme souvent fait le dos rond pour se retrouver au stade des huitièmes de finale.

Vainqueur avec auto­rité du Français, Rinderknech, ce vendredi, le Russe, qui retrou­vera Frances Tiafoe pour un très beau choc, a expliqué en confé­rence de presse à quel point les sensa­tions et les intui­tions pouvaient rapi­de­ment tourner.

« Je pour­rais citer certains tour­nois où je me sentais très mal avant le début, comme un Masters ou quelque chose comme ça, et où j’ai fini par gagner. Peut‐être que le premier tour a été diffi­cile et que j’aurais dû perdre, ou quelque chose comme ça. Et à l’inverse, parfois on se dit : « Waouh, c’est mon tournoi ! Je me sens bien, je vais aller en finale ou quelque chose comme ça », et puis on arrive au match du premier tour et ça ne se passe pas du tout comme à l’entraînement. Comme je le dis, le plus impor­tant, c’est d’avoir confiance en soi, d’avoir confiance en ce qu’on fait, d’essayer toujours de trouver la solu­tion. Bats‐toi pour ton objectif, et si tu y crois, un jour ça marchera peut‐être. »