Méconnaissable avant son arrivée à l’US Open, Daniil Medvedev a comme souvent fait le dos rond pour se retrouver au stade des huitièmes de finale.
Vainqueur avec autorité du Français, Rinderknech, ce vendredi, le Russe, qui retrouvera Frances Tiafoe pour un très beau choc, a expliqué en conférence de presse à quel point les sensations et les intuitions pouvaient rapidement tourner.
« Je pourrais citer certains tournois où je me sentais très mal avant le début, comme un Masters ou quelque chose comme ça, et où j’ai fini par gagner. Peut‐être que le premier tour a été difficile et que j’aurais dû perdre, ou quelque chose comme ça. Et à l’inverse, parfois on se dit : « Waouh, c’est mon tournoi ! Je me sens bien, je vais aller en finale ou quelque chose comme ça », et puis on arrive au match du premier tour et ça ne se passe pas du tout comme à l’entraînement. Comme je le dis, le plus important, c’est d’avoir confiance en soi, d’avoir confiance en ce qu’on fait, d’essayer toujours de trouver la solution. Bats‐toi pour ton objectif, et si tu y crois, un jour ça marchera peut‐être. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 09:49