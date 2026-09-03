Une scène rare s’est produite lors du deuxième tour de l’US Open entre Daniil Medvedev et l’invité américain Sebastian Gorzny.
Deux petits oiseaux se sont posées sur le filet en plein échange, et l’un d’eux s’est envolé lorsqu’un coup droit du Russe est passé à quelques centimètres de lui.
L’arbitre a alors décidé de faire rejouer le point, alors que l’adversaire de Medvedev avait renvoyé la balle dans le filet.
« C’est la décision la plus ridicule que j’ai vue de ma vie », a lâché le 8e joueur mondial sur le court avant de revenir sur ce moment en conférence de presse.
« Ça ferait sans aucun doute partie du top 5 des choses les plus folles que j’ai vues à l’US Open. Mais le truc, c’est que quand les oiseaux sont entrés sur le court, je me suis dit : ‘Bon, l’arbitre va interrompre le point’, et il a laissé le jeu se poursuivre, du genre : ‘Allez, on continue.’ Et dès que j’ai mis le coup décisif, il s’est mis à crier : ‘Stop ! Stop ! Stop !’ »
🐦⬛ LO NUNCA VISTO EN EL US OPEN QUE MOLESTÓ A MEDVEDEV 🤣— SaqueDirecto (@DirectoSaque) September 3, 2026
👀 Dos pájaros se posaron en la red durante un peloteo entre Medvedev y su rival… justo cuando había ganado el punto
😅 El juez de línea mandó repetirlo al considerar que los pájaros habían interferido en el punto 🙈 pic.twitter.com/qIdphggCuR
A noter que Daniil Medvedev, vainqueur de l’US 2021, affrontera le Français Arthur Rinderknech (29e mondial) pour une place en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 13:19