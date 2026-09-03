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Daniil Medvedev : « C’est la déci­sion la plus ridi­cule que j’ai vue de ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Une scène rare s’est produite lors du deuxième tour de l’US Open entre Daniil Medvedev et l’invité améri­cain Sebastian Gorzny. 

Deux petits oiseaux se sont posées sur le filet en plein échange, et l’un d’eux s’est envolé lors­qu’un coup droit du Russe est passé à quelques centi­mètres de lui.

L’arbitre a alors décidé de faire rejouer le point, alors que l’ad­ver­saire de Medvedev avait renvoyé la balle dans le filet. 

« C’est la déci­sion la plus ridi­cule que j’ai vue de ma vie », a lâché le 8e joueur mondial sur le court avant de revenir sur ce moment en confé­rence de presse.

« Ça ferait sans aucun doute partie du top 5 des choses les plus folles que j’ai vues à l’US Open. Mais le truc, c’est que quand les oiseaux sont entrés sur le court, je me suis dit : ‘Bon, l’arbitre va inter­rompre le point’, et il a laissé le jeu se pour­suivre, du genre : ‘Allez, on continue.’ Et dès que j’ai mis le coup décisif, il s’est mis à crier : ‘Stop ! Stop ! Stop !’ »

A noter que Daniil Medvedev, vain­queur de l’US 2021, affron­tera le Français Arthur Rinderknech (29e mondial) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 13:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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