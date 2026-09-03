Une scène rare s’est produite lors du deuxième tour de l’US Open entre Daniil Medvedev et l’invité améri­cain Sebastian Gorzny.

Deux petits oiseaux se sont posées sur le filet en plein échange, et l’un d’eux s’est envolé lors­qu’un coup droit du Russe est passé à quelques centi­mètres de lui.

L’arbitre a alors décidé de faire rejouer le point, alors que l’ad­ver­saire de Medvedev avait renvoyé la balle dans le filet.

« C’est la déci­sion la plus ridi­cule que j’ai vue de ma vie », a lâché le 8e joueur mondial sur le court avant de revenir sur ce moment en confé­rence de presse.

« Ça ferait sans aucun doute partie du top 5 des choses les plus folles que j’ai vues à l’US Open. Mais le truc, c’est que quand les oiseaux sont entrés sur le court, je me suis dit : ‘Bon, l’arbitre va inter­rompre le point’, et il a laissé le jeu se pour­suivre, du genre : ‘Allez, on continue.’ Et dès que j’ai mis le coup décisif, il s’est mis à crier : ‘Stop ! Stop ! Stop !’ »

🐦‍⬛ LO NUNCA VISTO EN EL US OPEN QUE MOLESTÓ A MEDVEDEV 🤣



👀 Dos pájaros se posaron en la red durante un peloteo entre Medvedev y su rival… justo cuando había ganado el punto



😅 El juez de línea mandó repe­tirlo al consi­derar que los pájaros habían inter­fe­rido en el punto 🙈 pic.twitter.com/qIdphggCuR — SaqueDirecto (@DirectoSaque) September 3, 2026

A noter que Daniil Medvedev, vain­queur de l’US 2021, affron­tera le Français Arthur Rinderknech (29e mondial) pour une place en huitièmes de finale.